Esteban Paredes lo tiene más que claro: “Estamos obligados a ganar el Superclásico”

Esteban Paredes, delantero y capitán de Colo Colo, adelantó lo que será el Superclásico del domingo ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Hay que recordar que los albos ostentan un invicto de 19 años y cuatro meses sobre los universitarios.

“Estamos obligados a ganar, nos hacen falta los tres puntos. Al plantel lo veo muy motivado y concentrado. No me cabe duda que vamos a salir al 1.000% para poder lograr el triunfo. En la situación que estamos es muy difícil, pero no me cabe duda que el domingo vamos a salir con todo, que para nosotros es un partido sumamente importante“, sostuvo.

El delantero, además, abordó la larga racha positiva que registran en Macul contra los laicos. “Los 20 años tenemos que tratar de ratificarlos el día domingo con un buen juego y llevándonos los tres puntos. Es súper importante para nosotros sumar y ganar. Es un clásico complejo, sin público, pero tenemos que estar a la altura para poder ganarlo”, manifestó.

El ídolo del “Cacique”, eso sí, juega al misterio con su inclusión en la oncena inicial. “Si me toca jugar voy a dar el máximo como siempre. Sabemos que el equipo viene jugando de buena forma y uno debe respetar las decisiones del cuerpo técnico con el compañero que esté mejor. Desde donde esté apoyaré”, cerró.