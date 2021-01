Bundesliga: Compañero de Charles Aránguiz acepta disculpas por comentario racista

El centrocampista alemán del Bayer Leverkusen Nadiem Amiri aceptó las disculpas de un futbolista no identificado del Union Berlín que hizo un comentario racista contra él durante el partido de la Bundesliga disputado el viernes, informó este sábado la entidad germana.

El club citó a Amiri vía Twitter: “Se me acercó en el túnel de vestuarios. Dijo que habían surgido palabras desagradables debido a las emociones. Me aseguró de manera muy creíble que lo lamentaba mucho. Por lo tanto, el asunto ha terminado para mí”, indicó.

Tras el encuentro, que culminó con una victoria del Union Berlín por 1-0, el jugador del Leverkusen Jonathan Tah reveló al portal de streaming DAZN que Amiri había sido objeto de un comentario relacionado con su ascendencia afgana. Los padres de Amiri llegaron a Alemania desde Afganistán en la década de los ochenta.

Las imágenes mostraron que Amiri estaba visiblemente molesto por el incidente ocurrido poco antes del final del partido y que el técnico del Union Berlín, Urs Fischer, fue uno de los que trataron de calmarlo.

“Quiero aclararlo sin prisa y no decir algo que no sé. Estas cosas no deben ocurrir en un campo de fútbol. Por eso debe ser analizado”, señaló Fischer en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en la capital alemana.

Por su parte, el jugador del Leverkusen Kerem Demirbay no quiso comentar el asunto, pero apuntó que el árbitro no había tenido la situación bajo control. El informe del colegiado es un criterio clave para una posible investigación por parte de la Federación Alemana de Fútbol (DBF).