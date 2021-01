Braulio Leal oficializó su salida de Magallanes y descarta su retiro: “Quiero seguir jugando”

El experimentando volante Braulio Leal, anunció esta jornada que dejará de vestir los colores de Magallanes, equipo que se mantienen en la Primera B, tras no pode clasificar a la liguilla de ascenso.

En ese sentido, el veterano futbolista descartó la posibilidad de retirarse del fútbol “Hoy termina un ciclo, les deseo lo mejor para el futuro. Orgulloso de haber vestido sus colores. Gracias a todos, compañeros, dirigentes, hinchas y a la gente que trabaja día a día en la mantención del club”, dijo.

Respecto a un posible retiro, ya que tiene 39 años, el ex Colo Colo aclaró que “quisiera jugar, pero no depende solamente de mí. No sé qué pasará en el futuro”.