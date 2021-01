Coquimbo Unido pedirá que le suspendan el partido ante Curicó Unido

Coquimbo Unido anunció este lunes que solicitarán a la ANFP la suspensión del partido ante Curicó Unido, programado para este miércoles 20 de enero a las 21:00 horas, por la fecha 31 del Campeonato Nacional.

Mediante un comunicado, el cuadro “pirata” aclaró que “una vez terminado el partido internacional jugado el sábado 16 de enero, levantamos cabeza y nos esforzamos en viajar inmediatamente a Santiago, para a las 5:00 am del domingo 17 del mismo mes, a través de la Clínica MEDS, tomar los exámenes PCR a toda la delegación con el objetivo de entrenar el lunes 18 del presente mes”.

Además, aseguraron que esta mañana se enviaron todos los resultados negativos a la ANFP, para que se gestionara el alzamiento de cuarentena y poder entrenar esta jornada a las 17:00 horas.

No obstante, el club de la cuarta región aún no recibe la autorización para abandonar el confinamiento preventivo, por lo que de momento no podrán entrenar hoy.

Ante este escenario, el elenco coquimbano considera que “no se mantienen condiciones deportivas equitativas frente al próximo partido ante Curicó Unido, pues nos exigen jugar sin entrenar, o eventualmente, solo entrenando el día anterior al encuentro”.

“Pediremos a la ANFP que priorice la razón y la equidad deportiva y nos suspenda el partido de este miércoles 20 de enero, esperando esta vez sí poder tener una buena acogida”, sentenciaron los “aurinegros”.

Cabe recordar que Coquimbo Unido debe recibir, el próximo miércoles a las 21:00 horas, a Curicó Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

