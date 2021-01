Ex esposa de Diego Maradona reveló la manera de la cual se enteró de la muerte del ’10’

Claudio Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, conversó con Telefé y narró la manera de la cual se enteró dell fallecimiento del astro argentino. Hay que recordar que la pareja estuvo casada entre 1989 y 2002, años en los cuales nacieron Dalma y Giannina.

“Cuando me llamaron estaba en la peluquería, pero no me enteré igual. Me llamó mi hija contándome la situación pero no lo que finalmente iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Gianinna. No lo podía creer y hasta ahora tampoco…”, dijo.

Hay que mencionar que Villafañe estaba participando en la edición trasandina de “Máster Chef” cuando sucedió el deceso del ’10’. ¿Pensó en dejar el programa? “Lo consulté con las chicas. ‘Chicas si me necesitan, dejo lo que estoy haciendo y estoy con ustedes’. Me dijeron ‘no mamá, ya estás acá. te hace bien, es tu lugar’. Después de esa charla, estuve dos días sin participar y el lunes regresé y me hizo muy bien volver a sentir el abrazo de mis compañeros”, expresó.