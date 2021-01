“Chapa” Fuenzalida y polémica con “Nico” Castillo: “Trate de contactarme con él, pero no tuve respuesta”

El capitán de la Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, se refirió a la serie de reclamos por parte del delantero Nicolás Castillo, a quien le duele que “Chapita” sea el portador de la cinta de la UC y reclama que no debería llevar la jineta.

Ante esto, el puntero de los cruzados habló nuevamente del tema. En una entrevista con TNT Sports indicó que intentó arreglar el conflicto con Castillo, pero no pudo contactarse con él.

“Es una situación que no hemos conversado. Cuando pasó la primera vez me traté de contactar, no tuve respuesta y no hemos vuelto a hablar. Ahora se generó ruido de nuevo, pero no es algo que me preocupe”, dijo al medio deportivo.

“Las redes sociales para mí no son el lugar para expresar algunas cosas, pero ya está, estoy enfocado en lo que estoy viviendo acá”, cerró Fuenzalida.