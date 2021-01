El nuevo rol que tendrá Eduardo Rubio en el fútbol formativo de Colo Colo

Eduardo Rubio, ex delantero de la Roja, tendrá un nuevo rol en el fútbol formativo de Colo Colo, cuadro al cual defendió entre 2007 y 2008.

De acuerdo a la información de AS Chile, el “Pájaro” reemplazará a Gualberto Jara y asumirá la dirección técnico de la Sub 20 alba. Hay que mencionar que hace dos años dirigía la Sub 12, por lo que este salto ayudará a su incipiente carrera como técnico.

Luego de su temprano retiro a los 31 años en 2014, el otrora seleccionado nacional realizó un curso en el INAF y en 2017 arribó a Macul. También realizó una gira por Europa en la cual participó de varias capacitaciones para perfeccionarse y aprender aspectos del puesto en sí.