“Siempre ha terminado en polémica”: DT de Cobresal criticó el actuar del árbitro Nicolás Gamboa

Una de las polémicas del fin de semana se apreció en el 1-1 entre Cobresal y Unión La Calera. El gol visitante estuvo viciado por una mano que el árbitro Nicolás Gamboa pasó por alto a pesar de contar con la asistencia del VAR.

Esta jugada desató la ira de los jugadores nortinos, quienes a través de las redes sociales expresaron su molestia. Este lunes, en diálogo con Deportes en Agricultura, se sumó el técnico Gustavo Huerta.

“Sin duda que quedamos con la amargura normal de no poder ganar el partido y después obviamente lo que ha generado polémica el no cobro de la evidente mano que tuvo el jugador de Unión La Calera antes del gol que nos hicieron. Uno está sujeto a equivocaciones, a apreciaciones… Por mis características suelo no hablar de algún error arbitral, estamos todos expuestos. A veces nos favorecen y otras no; si la crítica va en general al arbitraje no la comparto porque son cosas bien puntuales“, expresó.

Eso sí, el DT deslizó un cuestionamiento hacia la labor de Nicolás Gamboa. “A nosotros nos rebota un tema con Nicolás Gamboa. Desde el 2018, cuando estábamos en la B, nos ha tocado harto arbitraje y siempre ha terminado en polémica. Ha habido algún problemilla con él y dentro de eso nos sentimos con algún grado de impotencia con algunas situaciones“, dijo.

“Queda ese grado de molestia e impotencia con muchas situaciones que se han ido sumando con el tiempo, específicamente con Nicolás Gamboa“, complementó Huerta, quien siguió con sus descargos hacia el flamante juez FIFA. “Eso es lo que más me llama la atención (designación FIFA). A veces uno trata de que sea limpio y transparente, que las equivocaciones sean parejas”, reflexionó.