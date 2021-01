¿Vendrá o no? DT del Levante aclaró rumores que lo vinculan a la Roja

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) continúa la búsqueda del nuevo técnico de la Roja y en ese intertanto han ido apareciendo posibles nombres para el cargo. Uno de ellos fue el de Paco López, entrenador español de 53 años que dirige al Levante.

Precisamente este lunes, en conferencia de prensa, descartó cualquier contacto o posibilidad -por el momento– de llegar a la Selección.

“A ver si zanjo ese tema porque ya saben mi cabeza dónde está. Los rumores no me interesan para nada, conmigo directamente no se ha puesto en contacto absolutamente nadie“, dijo.

“Lo que les digo a mis jugadores cuando ha existido alguna vez esto me lo aplico a mí: mi cabeza y mi foco está en Valladolid el martes, en Levante y esa es la realidad ahora mismo. No hay más”, complementó.

Así las cosas, el hispano se “bajó” de la carrera por reemplazar a Reinaldo Rueda en la banca de Chile.