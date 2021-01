Chile superó a Congo y terminó en el puesto 27 del Mundial de Balonmano

Chile finalizó su participación en el Mundial de Balonmano de Egipto y lo hizo con una victoria 35-30 sobre la República Democrática del Congo. Así las cosas, terminó en el puesto 27 de la clasificación general.

Luego de un inicio dubitativo frente a la escuadra africano que apeló a la potencia, los nacionales dieron vuelta la llave con el arquero Felipe Barrientos como protagonista. El meta fue clave con sus salidas largas que le permitió a sus compañeros “ganar velocidad”.

De esta manera, la Roja se enfocará de lleno en el preolímpico que se realizará en marzo donde enfrentará a Corea del Sur, Noruega y Brasil.

🇨🇩🆚🇨🇱 Chile secure 27th place at #Egypt2021 as they defeat DR Congo in the opening President’s Cup match of the day 💪 pic.twitter.com/uua1DZSoZr

— International Handball Federation (@ihf_info) January 27, 2021