DT de la Roja elogió inclusión de Endler y Guerrero en oncena ideal: “Merecen ese sitial”

Durante este jueves la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) incluyó a Christiane Endler y Carla Guerrera en la oncena ideal del fútbol femenino de la última década.

José Letelier, técnico de la Roja, conversó con Deportes en Agricultura y elogió el reconocimiento de dos de sus referentes. “Es relevantes que jugadoras nacionales estén en esta lista. Es meritorio lo de Endler no sólo a nivel sudamericano sino que a nivel mundial, y lo de Guerrero viene a ratificar una trayectoria como una de las jugadoras más emblemáticas de la Selección Chilena. Son justas merecedoras de esa ubicación”, dijo.

“Sí pudiese haber un par más…. No quiero dar nombres para no generar insensibilidad, pero en otros países hay buenas jugadoras. Es una justa medida y son dos jugadoras que merecen ese sitial y esperemos que el día de mañana hayan más jugadoras chilenas en esta lista“, complementó el ex golero, quien sumó loas para la capitana de la Selección.

“Es una gran ayuda para nuestra Selección, sobre todo en un puesto determinante y en el fútbol femenino, donde hay muchas diferencias. Es una jugadora que nos aporta mucho, tenemos esa tranquilidad y que esté dentro de las tres mejores del mundo es un aliciente de confiabilidad“, cerró.