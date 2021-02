Mario Salas asumió su tercer desafío internacional y tendrá una tarea titánica e inmediata

Luego del triste paso por Alianza Lima de Perú, Mario Salas vivirá su tercer desafío en el extranjero. Durante este lunes el técnico fue oficializado en el Wadi Degla, cuadro de la Liga Premier de Egipto.

El elenco que es local en el Estadio Petro Sport de El Cairo marcha penúltimo con siete puntos en 10 partidos, por lo que la primera misión del “Comandante” será escalar en la tabla de posiciones y evitar repetir lo vivido en el gigante incaico.

El conjunto africano será la octava aventura del otrora volante defensivo tras Barnechea, la Roja Sub 20, Huachipato, Universidad Católica, Sporting Cristal, Colo Colo y Alianza Lima.

دعونا نرحب بالمدير الفني الجديد التشيلي ماريو سالاس 🤝

Welcome Our New Coach

Mario Salas pic.twitter.com/ttPYbZ2bPu

— Wadi Degla FC (@wadideglafc) February 1, 2021