Cristián Canío criticó con todo a la dirigencia de Deportes Temuco por la demora en la renovación de contrato

Cristián Canío encendió con todo el ambiente en Deportes Temuco. Luego de la eliminación en la liguilla de la Primera B, el cuadro araucano comenzó la reestructuración del plantel con miras a la temporada 2021. Ocho jugadores no seguirán mientras que otros se mantienen en vilo y negocian su continuidad.

Uno de ellos es el delantero de 39 años, quien dialogó con Radar Austral y criticó a la dirigencia albiverde. “Terminé mi contrato. Supuestamente, el que firmé con Marcelo Salas era por dos años y teniendo un 70% de partidos jugados. La verdad nunca me fijé en eso, y no sé si los cumplí. Una vez me pasó que me dejaron para el último para renovar y al final terminé jugando en Coquimbo Unido. Después se lamentaron. La verdad que ahora no espero nada. Ya sé cómo son y cómo se manejan”, sostuvo.

Bajo esa línea, el ex Colo Colo y Universidad de Chile reconoció estar “dolido” por el trato recibido. “Y no tan sólo a mí, sino a la gente más joven, a los que son de la casa. También han pasado este tipo de situaciones. Nos tratan muy mal. Debería haber un trato diferente a los que se criaron con esta camiseta, los que nacieron aquí, pero ya sabemos cómo es el tema en Temuco. No nos sorprende nada de la dirigencia”, dijo.

Al cierre de la conversación Canío cuestionó las decisiones de Marcelo Salas, timonel del club. “Está todo a la vista. Imagínate que estuvimos cobrando varios meses en la Administradora de Fondos de Cesantía. Después, tras volver a entrenar, cobramos el 50% del sueldo, y luego, cuando se empezó a jugar, cobramos el 80%. No querían dar nada más“, cerró.