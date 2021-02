Defensa de San Lorenzo aparece en la órbita de Universidad de Chile

Información de Diego Mora López

A pesar de que aún no se define qué categoría del fútbol chileno disputará la próxima temporada, Universidad de Chile ya trabaja en la conformación del plantel 2021.

ESPN informó que Ramón Arias, defensa uruguayo que pertenece a San Lorenzo de Almagro, es uno de los nombres que la dirigencia de Azul Azul tiene en carpeta ante la eventual salida de Osvaldo González.

El charrúa de 28 años tiene pasos por Defensor Sporting, Puebla de México, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Peñarol, Al Ettifaq de Arabia Saudita y el conjunto de Boedo. En su palmarés, además, cuenta con cuatro títulos junto al “Manya” y dos con los violetas.

Gerardo Arias, representante del jugador, conversó con Deportes en Agricultura y detalló que, por el momento, no ha tenido llamados por parte de la regencia laica. “Desde la U no me llamó nadie, todavía no me llama nadie. Con San Lorenzo pudieron haber existido (contactos), pero Marcelo Tinelli (N. de la R: presidente de San Lorenzo) no me llamó para nada y cuando tenga algo concreto me va a llamar. No sé cómo está la situación ni cómo la está manejando“, dijo.

El empresario, eso sí, enumeró las características de Arias. “Es un zaguero rápido, juega tanto por la izquierda como por la derecha salió campeón con Peñarol, fue seleccionado nacional. Es un jugador típico uruguayo y si llega a la U, va a ser un muy zaguero y creo que se va a convertir en capitán“, cerró.