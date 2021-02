Eduardo Vargas y su presente en Atlético Mineiro: “Mi rendimiento no está siendo muy bueno”

Dos goles en 11 partidos y con menos minutos en el paso de las fechas. La situación de Eduardo Vargas en Atlético Mineiro no es positiva y si bien convirtió en la victoria 2-0 sobre Fortaleza, el delantero es consciente que no está en su mejor versión.

“Mi rendimiento actual no está siendo muy bueno, soy un jugador goleador y no lo estoy haciendo“, sostuvo.

“Me molestó cuando el portero tapó, pero luego me alegré. No quise celebrar. Ahora estoy trabajando para intentar marcar más goles y tratar de tener más posibilidades de marcar”, complementó el renquino.