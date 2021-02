¡Toma nota y no te pierdas ningún detalle! Así se jugará la fecha 33 del Campeonato Nacional

Entre este miércoles 10 y jueves 11 de febrero se llevará a cabo la fecha 33 del Campeonato Nacional, instancia donde se podría definir al campeón, clasificados a la Copa Libertadores, Sudamericana y descensos.

Revisa la programación.

Miércoles 10 de febrero

10:30 | Deportes Antofagasta vs. O’Higgins | Estadio Calvo y Bascuñán

18:30 | Unión Española vs. Deportes La Serena | Estadio Santa Laura – Universidad SEK

18:30 | Curicó Unido vs. Universidad de Chile | Estadio La Granja

21:30 | Universidad Católica vs. Unión La Calera | Estadio San Carlos de Apoquindo

Jueves 11 de febrero

18:30 | Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción | Estadio Elías Figueroa

18:30 | Audax Italiano vs. Deportes Iquique | Estadio Bicentenario de La Florida

18:30 | Coquimbo Unido vs. Everton | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

18:30 | Colo Colo vs. Cobresal | Estadio Monumental

21:00 | Huachipato vs. Palestino | Estadio Huachipato – CAP Acero