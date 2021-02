Alexis Sánchez se define: “Hago cosas en el campo que otros no hacen”

El delantero nacional Alexis Sánchez, de los registros del Inter de Milán, se definió como jugador de ataque y fue claro en señalar que “hago cosas que otros no hacen”, pese a no contar con la regularidad esperada en el andamiaje de Antonio Conte.

Consultado por sus virtudes en el terreno de juego, el ‘Niño Maravilla’ declaró en diálogo con el sitio oficial del club ‘neroazzurro’ que “¿Mi mejor rasgo? Contra uno, tener una vista de 360 grados del campo y hacer cosas que otros no hacen. Confío en mis instintos y mis habilidades”.

A pesar de ser punto destacado al momento que le ha tocado jugar de entrada en los lombardos, Conte sigue confiando a ojos cerrados por la dupla de Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, dejando más como alternativa al tocopillano.

Otro punto que tocó Alexis fue su relación con Arturo Vidal, su compañero en la tienda interista y en la selección chilena. “Hemos aprendido muchas cosas juntos, desde los desafíos en Colo Colo hasta el Mundial Sub 20, una experiencia maravillosa que nos permitió conocernos aún más. Ahora estamos aquí y él ha crecido mucho como persona y como jugador”, dijo.

En cuanto al compartir en Inter con Romelu Lukaku, con quien coincidió también en el Manchester United, el chileno indicó sobre el belga que “es una persona siempre positiva, sonriente, a la que le encanta aprender. Cada día pone su máximo empeño en ello y también se ve cómo va creciendo con el entrenador”.

Para terminar, Sánchez habló de sus inicios y de su estreno con la ‘Roja’, donde hoy es su goleador histórico con 43 tantos. Respecto a la primera vez que defendió al ‘Equipo de Todos’, el ariete de 32 años expresó que “el debut fue un día especial, jugar para tu selección es el sueño de todos los jugadores. Es una de esas emociones que se quedarán para siempre”.

Sobre sus inicios en el fútbol, antes del profesionalismo, el ex Arsenal indicó que “el haber empezado a jugar con gente adulta (en Tocopilla) me enseñó un fútbol fuerte, lo que me marcó. Desde pequeño siempre quise ser futbolista profesional”.

