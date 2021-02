Entrenador de Fiorentina: “Erick Pulgar pasó por un momento difícil después del Covid”

El entrenador de la Fiorentina, Cesare Prandelli, tuvo positivos conceptos para el mediocampista chileno Erick Pulgar, en lo que ha sido una temporada complicada para el antofagastino al retomar tarde el ritmo de competencia luego de contraer coronavirus.

El volante nacional dio positivo por Covid-19 en agosto del año pasado, recién retomó las prácticas a comienzos de octubre y el 18 de ese mes hizo su debut en la temporada, jugando 12 minutos en el empate 2-2 ante Spezia, en octubre de 2020.

Cuatro meses después de regresar a las canchas, el exjugador de Deportes Antofagasta’, Universidad Católica y Bologna se encuentra totalmente en forma y ha sido un aporte en la escuadra violeta de Florencia. Así lo ve su técnico.

“Estoy contento de que Pulgar haya jugado un gran partido. Lo he dicho muchas veces, es un muchacho sensible, que pasó por un momento difícil después del Covid. Está demostrado científicamente que no sólo futbolistas, sino mucha gente ha sido afectada por esto, en lo sicológico“, expresó Prandelli.

“Estoy contento de que haya reaccionado de manera positiva, siempre lo he dicho, Pulgar es un gran jugador“, añadió.

Pulgar espera sumar su decimoséptima presencia en la temporada este viernes, cuando la Fiorentina reciba a las 14:30 horas de Chile al Spezia en el Estadio ‘Artemio Franchi’.

Agencia Uno