La promesa de Ignacio Jara tras asegurar la permanencia con Colo Colo

Colo Colo derrotó 1-0 a Universidad de Concepción en Talca y aseguró la permanencia en Primera División. Luego de un 2020 para el olvido en todos los ámbitos, el cuadro albo dio vuelta la página y ya se enfoca en los desafíos para el 2021.

Así al menos lo demostró Ignacio Jara, quien a través de sus redes sociales, realizó una promesa tanto a los hinchas del “Cacique” como sus seguidores.

“Si no se sufre, no se disfruta y por algo Dios nos puso en este camino. Tremendo aguante de este grupo de guerreros, me siento orgulloso de poner pertenecer a esta familia y que ahora vamos por todo. Arriba el pueblo colocolino, mierda”, escribió.