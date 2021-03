Sifup nuevamente criticó a la ANFP por medio cupo de ascenso para la Segunda División

Este martes se realizará un nuevo Consejo de Presidentes de la ANFP, en donde se votarán las bases de los campeonatos de la temporada 2021.

Una de las medidas propuestas desde Quilín y que ha generado mucha polémica es otorgarle solo medio cupo de ascenso al campeón de la Segunda División Profesional, que para acceder a la Primera B deberá vencer al colista de dicha categoría.

Ante esta situación, desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) apuntaron sus dardos contra la ANFP, asegurando que no permitirán que se aplique una medida de este tipo.

Desde el Sifup llamaron a no modificar el sistema de ascenso, afirmando que la aplicación de una medida así “atenta directamente contra la ética, la deportividad y la sana competencia”, aseguraron.

“Uno de los principales argumentos es que no es justo que un equipo que no recibe apoyo económico y que además tiene límite de edad deba disputar una final con un cuadro de Primera B, donde sus ingresos económicos son abultados y no existe tal limitante de edad. Ciertamente, esta arbitraria medida surge y tiene una sola causa, proteger los intereses de quienes integran el Consejo”, agregó el gremio.

Desde el sindicato plantean también “la necesidad de que los clubes reciban una subvención solidaria mensual para ayudar a financiar sus plantillas y que se liberen los requisitos de edad de participación, ya que de una vez por todas la categoría debe ser tratada como profesional. Libertad de trabajo y contratación e igualdad, por nombrar solo algunos aspectos, son la base de nuestra postura”.

Desde el Sifup aludieron a la postura de algunos clubes de la Segunda División Profesional, que anunciaron que no participarán de la competencia en caso de aprobarse este sistema de ascenso.

Ante este escenario, desde el gremio anunciaron que “tampoco estamos dispuestas a tolerar una situación así, de alta cesantía, toda vez que hemos ofrecido durante todos estos años trabajar en conjunto con las comisiones y autoridades pertinentes, sin éxito”.

“Cada uno de los puntos tratados en esta declaración han sido presentados como propuesta sobre la mesa de Quilín, por parte de nuestro gremio, las que claramente han sido pasadas por alto”, añadieron.

Desde el Sifup sentenciaron que “sigue siendo imperioso incluir a los jugadores y su asamblea en la discusión de éstos y otros aspectos relevantes previo a la aprobación de las bases de cada temporada. Compromiso de trabajo en conjunto acordado en el histórico consejo de presidentes celebrado el año 2019”.

Agencia Uno