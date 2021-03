Ex arquero de la U y la Roja vive un calvario en España

Gonzalo Collao, uno de los arqueros con más proyección del fútbol chileno, decidió en 2019 dar el salto a Europa y fichó en el Extremadura UD, cuadro de la Segunda División B de España, con el objetivo de tener mayor competitividad y notoriedad para volver a la Roja.

Hasta la fecha ha disputado 23 partidos entre el primer equipo y la filial, sin embargo, su presente podría dar un giro dramático.

Manuel Franganillo, máximo accionista del club, dialogó con Marca y reveló que planea liquidar la institución debido a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. “Voy a llevar al club a la liquidación, que el Extremadura desaparezca. Es por el bien de mi familia, es lo más correcto que pase esto“, dijo.

“Esta liquidación me va a costar más de 2 millones de euros. Me ha fallado gente del club. He perdido la ilusión por un club que fundé en 2007. Les di mi palabra a los jugadores y la he incumplido por dos días. Hoy les iba a ingresar el dinero. Automáticamente, no quiero saber nada de fútbol”, complementó el dirigente, visiblemente afectado.

Si esto no fuese suficiente, el ex Universidad de Chile lleva tres meses sin recibir sueldo al igual que el resto de sus compañeros. El panorama es más que sombrío.