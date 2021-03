Ex jugador del Barcelona explicó los motivos de la salida de Arturo Vidal

Luego de dos temporadas y dos títulos locales, Arturo Vidal dejó el Barcelona en septiembre y llegó al Inter de Milán, donde si bien perdió espacio en el esquema de Antonio Conte, de igual manera se las arregla para ser protagonista.

Ha pasado cinco meses de ese hecho y Nelson Semedo, ex compañero del “Rey” en los catalanes, detalló los motivos que derivaron en la salida del volante. “Cuando volví de vacaciones, llegué a Barcelona con mi familia y hablamos, como solíamos hacer… Me explicaron que el club estaba teniendo algunos problemas económicos y yo era uno de los jugadores que podía salir y garantizar algo de dinero. Había varios jugadores en la misma posición que yo: (Luis) Suárez, (Arturo) Vidal, (Ivan) Rakitic…“, sostuvo en diálogo con The Telegraph.

“Con esto ahora (pandemia del coronavirus), todos los clubes tienen problemas financieros. Todos los clubes no son tan fuertes económicamente porque no tienen seguidores en el estadio. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero me sorprendió un poco que me dejaran salir“, complementó el lateral portugués del Wolverhampton inglés.