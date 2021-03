“Blandi no tuvo el nivel futbolístico en Colo Colo; si se queda tendrá que mejorar muchísimo”

Sin duda que Nicolás Blandi fue una de las grandes decepciones del Campeonato Nacional 2020. Con apenas dos goles, el delantero no estuvo a la altura en Colo Colo y a pesar de las ofertas de equipos de Argentina, seguirá en Macul en búsqueda de una revancha.

Gustavo Quinteros, técnico de los albos, dialogó con Deportes en Agricultura y si bien no aclaró qué rol tendrá el atacante, sí detalló que deberá cambiar de actitud. “Ya he hablado con él en este proceso. Blandi no tuvo el nivel futbolístico para seguir en Colo Colo, pero tiene contrato en el club. Tendrá que cambiar y mejorar muchísimo, todo lo que ha hecho no le alcanzado para jugar muchos partidos, pero si él se queda, tendría que cambiar mucho”, expresó.

El entrenador, además, reconoció las zonas a reforzar para la temporada que arrancará el 26 de marzo. “Estamos trabajando en eso. Como cuerpo técnico dimos una lista de jugadores que se han ido incorporando. Estamos buscando un defensor central, un volante central, un volante mixto y un delantero. Sólo tenemos un cupo para extranjeros, así que las otras posiciones deberían ser para los nacionales. Hemos visto muchos videos para analizar a los jugadores en lo táctico y en lo físico. Si llegan los jugadores que tenemos pensado, no tengo dudas que seremos uno de los equipos que peleará el título. Ojalá se dé”, aseveró.

Bajo esa línea la terrorífica temporada 2020 ya es historia y con el afán de no repetirla, el ex DT de Bolivia y Ecuador ya se pone los objetivos para el 2021. “Ahora Colo Colo siempre debería pensar en un objetivo de clasificar a copas, torneos, formar equipos para pelear campeonatos. Vinimos en un momento difícil del club, llegamos hace poco tiempo, se hizo muy largo por todo lo que se jugaba y conseguimos el primer objetivo. Ahora vamos por otro que es más lindo y motivador: pelear los puestos de copa y ojalá el título“, cerró.