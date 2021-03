Luis Jiménez y su vuelta a la Roja: “Me encantaría poder jugar un Mundial y me hace mucha ilusión”

Crédito: Palestino Vs Cerro Largo Fœtbol Club

El mediocampista Luis Jiménez, de los registros de Palestino, se refirió este jueves a su nominación para un microciclo de la selección chilena, que dirige Martín Lasarte, de cara a la fecha do ble de marzo por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

El buen nivel desplegado en la temporada 2020 con la camiseta ‘árabe’ le permitió al ‘Mago’ ser llamado por ‘Machete’ para los trabajos a realizarse entre el 11 y 13 de marzo en el complejo ‘Juan Pinto Durán’.

Consultado por su presencia en la nómina local, Jiménez declaró en rueda de prensa que “sería espectacular el hecho de poder ser nominado constantemente y clasificar a Qatar. Me encantaría poder jugar un Mundial y me hace mucha ilusión”.

“Me preparo para estar a la altura, poder responder y convencer al técnico para ser llamado a la nómina definitiva. Aparte de experiencia, puedo aportar ganas. En el microciclo habrán muchos jugadores jóvenes, intentaré ayudarlos con algún consejo si lo necesitan“, agregó el ’10’ del conjunto de colonia.

Respecto a su posición en la que se siente más cómodo para ayudar al combinado, el ex Inter, Fiorentina, Lazio, West Ham United y Parma dijo que “siempre he jugado más como volante ofensivo, creo que donde me siento más cómodo es ahí o también como segundo delantero“.

Para finalizar, Jiménez no dudó en señalar que el cuadro que dirige José Luis Sierra tiene un plantel capacitado para ir por el título del Campeonato Nacional 2021 y acabar con la hegemonía de Universidad Católica.

“Han llegado refuerzos de muy buen nivel. Creo que tenemos muchas posibilidades de pelear un título y es lo que queremos hacer este año”, sentenció.

Agencia Uno