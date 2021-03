Clubes de Primera B salen en apoyo al medio cupo otorgado a la Segunda División

Los clubes de la Primera B del fútbol profesional chileno salieron este domingo en apoyo al medio cupo otorgado para la Segunda División, en decisión tomada el pasado 2 de marzo por el Consejo de Presidentes de la ANFP.

El ente rector con sede en Quilín, tras votación de los clubes de Primera y Primera B, definió que la única posibilidad de subir a la segunda categoría en la temporada 2021 es mediante un partido de promoción entre el campeón de Segunda Profesional y el último de la Primera B.

Frente a esto, las instituciones de la tercera categoría del balompié nacional manifestaron su absoluto rechazo y decidieron no jugar el campeonato en la temporada 2021. “Esta determinación injusta y abusiva por parte del Consejo obliga a todos los clubes de Segunda División, sin excepción, a no participar del torneo a disputarse este año 2021, toda vez que con lo anterior se pierden todas las características fundantes de una competencia deportiva, que no otras que la equidad, la justicia deportiva y la igualdad”, apuntaron.

Sin embargo, los clubes de la Primera B salieron al paso y apoyaron lo determinado en el Consejo. En un escrito con el título “La única verdad”, las entidades de la segunda categoría culpan directamente a las decisiones que tomaron los mismos equipos de Segunda en 2019. Apuntan que la Segunda División en la temporada 2020 no sufrió perjuicio alguno, ya que mantuvo su ascenso (subió Lautaro de Buin) y sufrió sus dos descensos tradicionales.

“Pero en lo que dice relación a la Primera B, la situación es muy distinta, pues si bien es cierto, en la temporada 2019 no sufrió el único descenso tradicional, en la temporada 2021 ya no tendrá sus dos ascensos acordados”, sostiene la misiva.

“Se nos quiere obligar, no sólo a renunciar a un ascenso, sino que además a aceptar dos descensos directos, y dejar a la Segunda División lejos de toda colaboración o solidaridad”, agrega.

Para finalizar, los clubes de Primera B aseguran no estar dispuestos “que el costo sea mayor sea asumido por nosotros y que los clubes de la Segunda División no realicen aporte alguno asumiendo una actitud intolerable, injusta y arbitraria de falsa víctima”.

Los clubes que firmaron este comunicado son Deportes Copiapó, San Luis de Quillota, Cobreloa, Santa Cruz, Magallanes, Coquimbo Unido, Puerto Montt, Unión San Felipe, Deportes Temuco, Santiago Morning, Barnechea, Rangers y Deportes Iquique. No firmaron Universidad de Concepción, San Marcos de Arica y Lautaro de Buin.