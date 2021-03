Poyet mostró su total disposición con la Roja: “Los que quieran ir a la Selección, van a ir sin problemas”

¿Qué tienen en común Gustavo Poyet y Martín Lasarte, además de ser uruguayos? Su estrecho vínculo con el fútbol chileno. Mientras el primero asumirá el desafío de liderar al tricampeón Universidad Católica, el segundo -quien también dirigió a los estudiantiles- encabeza por vez inédita un proceso clasificatorio junto a la Roja.

Precisamente de esto conversó ‘Gus‘ con Deportes en Agricultura y mostró su total disposición con el trabajo de su compatriota en la Selección. “Hablé con Martín el domingo, lo conozco hace mucho tiempo y si bien no coincidimos mucho, pero cuando lo hacemos hablamos de fútbol y era una de las primeras llamadas que iba a hacer. Me ha dado cosas positivas de Santiago y el club, confirmaciones que son bienvenidas de alguien conocido”, expresó.

“Cuando a mí me llamaban de la Selección, no veía el tiempo para subir al avión e ir. La Selección es lo más grande que hay. No cambié nada como técnico, los jugadores que estén conmigo y quiera la Selección, van a ir sin ningún tipo de problemas. Todo aquel que quiere aportar va a ser bienvenido, excepto cuando jueguen contra Uruguay”, cerró en tono de broma el oriental.