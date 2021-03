Liverpool, Real Betis y CSKA Moscú se sumaron a los saludos de ánimo para Mark González

Durante la noche del miércoles la modelo Maura Rivera sorprendió a todos y a través de su cuenta de Instagram informó que su esposo y ex jugador de la Roja, Mark González, sufrió un infarto agudo al miocardio . “Lo cuento ahora y aquí para que sepan que no todo lo que se muestra en redes sociales siempre es lindo, que somos personas al igual que todos ustedes, quee hay momentos de bajón y de miedo”, sostuvo.

Por dicho motivo varios de los clubes a los cuales defendió le enviaron saludos de fortaleza y ánimo en esta delicada situación.

Universidad Católica, La Roja, Real Betis, Real Sociedad, CSKA Moscú y Liverpool dedicaron sentidas palabras para “Speedy”, quien está recuperándose de este tremendo susto.

We’re sending all of our best wishes to former Red, Mark González, who is recovering after suffering a heart attack.

Everyone at the Reds wishes you a quick recovery, Mark 🔴 pic.twitter.com/JuPs85vwtq

