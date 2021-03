En San Lorenzo no se inmutan por los casos de Covid-19 en la U: “No podemos especular”

Universidad de Chile lo pasa pésimo en la antesala de la revancha ante San Lorenzo, válida por la segunda fase de la Copa Libertadores. El elenco azul tendrá 10 bajas debido al brote de coronavirus que afectó tanto al primer equipo como a algunos juveniles y en las últimas horas se confirmó el desgarro de Luis del Pino.

Así las cosas, Rafael Dudamel alineará una oncena prácticamente inédita para buscar la clasificación a Buenos Aires.

Este tema fue abordado en la interna del cuadro trasandino y así lo manifestó el volante Jalil Elías, quien a pesar de la gravedad del caso, no pierde el foco principal. “Tenemos que salir a ganar el partido, no podemos especular. Sé que ellos tienen muchos casos de Covid y no podemos jugar con eso. Somos San Lorenzo, jugamos de local y sabemos lo que queremos”, sostuvo en diálogo con radio La Red.