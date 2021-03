La nueva faceta de Mauricio Pinilla tras su silencioso retiro del fútbol

Luego del descenso de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional 2020, Mauricio Pinilla se retiró del fútbol en completo silencio, quizás una manera poco común en su rimbombante carrera con pasos por Europa, y Sudamérica.

A los 37 años y con algunas lesiones de rodilla en los últimos meses, el ex delantero cerró una etapa y de inmediato comenzó otra como comentarista. Sin ir más lejos, este lunes se integró al panel de “ESPN FC” de la homónima cadena televisiva. “No tuve el tiempo ni siquiera de hacer el luto de mi carrera y ya empezamos nuevamente en la actividad, esta vez en la vereda del frente. Muy contento, agradecer a los muchachos del panel por dejar desarrollarme en el programa. No será fácil”, dijo en diálogo con Deportes en Agricultura.

El sanmiguelino, bajo esa línea, detalló cómo será su faceta en los micrófonos. “Voy a ser como he sido en toda mi vida: frontal, decir las cosas que pienza y creo, aportar con las cosas que sé… No tengo problema en hacer una crítica constructiva u opinar de lo que no se está haciendo, no me voy a callar las cosas que corresponda que diga. Tengo muchas cosas que decir“, advirtió.

Sobre la misma, el otrora atacante del Grosseto, Atalanta y Cagliari, entre otros, reconoció que limó todas las asperezas que vivió a lo largo de su trayectoria, sobre todo aquellas pendientes de su último paso por la U. “Personalmente la cerré conversando con Ronald Fuentes, quedamos tal amigos como cuando llegué a la U. Con Carlos (Heller) también me junté en su casa y limamos todas las asperezas que teníamos y hoy estoy en paz. Antes del retiro me contacté con gente con la cual tuve una rencilla y quedamos en paz. Creo que me lo merecía por mi salud mental y espero que mi carrera televisiva sea igual y vivirla como ex futbolista”, cerró.