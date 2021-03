Nicolás Peric y su alegre balance tras retirarse del fútbol: “Fue una carrera maravillosa, lo disfruté mucho”

Nicolás Peric lo tiene más que decidido: su carrera como futbolista terminó. Luego del traspié de Rangers en la liguilla por el segundo ascenso a Primera División y posterior determinación del técnico Luis Marcoleta por potenciar a los arqueros más jóvenes, el “Loco” optó por lo más sano: el retiro.

El ahora ex golero de 42 años disfruta de la vida familiar en la Región del Maule y, en diálogo con Deportes en Agricultura, hizo un balance de sus 23 años de trayectoria. “Ya está, ya fue y lo pasé increíble, lo pasé fenomenal. ¿Qué más voy a hacer? Fue una carrera maravillosa, lo disfruté mucho y por eso no me quería retirar. Me retiré en un buen nivel y cuando te siguen diciendo que tienes que seguir un año más, por último te vas con un nivel aceptable y la gente te lo reconoce. Está bien, fue entretenido”, dijo.

El otrora jugador de Argentinos Juniors, Audax Italiano y Cobresal, entre otros, reveló la pauta de entrenamiento que tenía en los piducanos para mantenerse al mismo nivel de sus compañeros. “Yo me entrenaba a la par y entendía que tenía que esforzarme más que los cabros chicos (sic). Sentía que para poder ganarte un respeto, tienes que demostrar que estás a la par y mejor que ellos. Hasta el día que dejé de jugar, entrené a la par del resto”, expresó.

¿Qué viene ahora? Peric no descarta incursionar en los medios de comunicación y detalló una situación que aceleró su adiós de las canchas. “Me gusta el fútbol, salir de rompe y raja es difícil también. Me lo lloré todo en su momento con mi familia, me gustaría estar ligado al fútbol. Al final del cuento, el que me haya retirado tampoco fue tan cuento mío, me empujaron a tomarla. El ‘profe’ (Luis) Marcoleta tenía idea de otro arquero y eso es tan válido como él es el jefe técnico. Me parece perfecto que tome sus decisiones”, cerró.