Branco Ampuero y su vuelta a la UC: “Vengo más maduro, en mi paso anterior no me cuidé mucho”

Una de las grandes contrataciones de Universidad Católica fue el defensor Branco Ampuero, quien realizó una buena campaña con Deporte Antofagasta, equipo que disputará Copa Sudamericana tras su gran temporada en 2020.

En ese sentido, el nuevo zaguero cruzado conversó con Deportes en Agricultura y reveló sus ganas de quedarse con un puesto de titular y, afirmó que viene mucho más maduro.

“Vengo a pelear un puesto. Mis compañeros saben que soy muy competitivo y en los entrenamientos lo voy a demostrar”, dijo.

Respecto a su primera experiencia en la UC, donde no jugó mucho, Ampuero reveló que “en mi etapa anterior no me cuidé mucho con los descansos y alimentación. El tema físico fue responsabilidad mía. Hoy vengo más maduro”.

Sobre su nuevo técnico, Gustavo Poyet, el defensor nacional comentó que “se mostró muy cercano al plantel, pese a su recorrido en Europa y lo que fue como jugador, me quedó una grata sensación”.

Este domingo, la UC se podría medir ante Colo Colo en la Supercopa del fútbol chileno, todo esto dependiendo si el Sifup depone el paro por la Segunda División.

En ese sentido, Ampuero cerró diciendo a Deportes en Agricultura que “estamos entrenando, pensando que se juega el domingo, pero todavía no nos ha confirmado nada”.