Medel y su primer encuentro con Lasarte en la Roja: “Me sentí bien, hicimos un entrenamiento con las ideas claras”

Gary Medel y Claudio Bravo lideraron la primera práctica de la Selección Chilena con miras al partido amistoso contra Bolivia, programado para este viernes a las 22 horas en el Estadio El Teniente. Hay que recordar, además, que el encuentro marcará el debut del técnico Martín Lasarte.

Justamente el jugador del Bologna de Italia habló este martes y detalló las sensaciones de su encuentro con el uruguayo. “Esta nómina me parece súper bien. Hace casi dos años que no vengo a la Selección, lo conocí (a Lasarte) y estoy súper contento. Me sentí bien, hicimos un entrenamiento muy intenso y con las ideas claras“, dijo.

El “Pitbull” también elogió la integración de nuevos valores a la Roja y les dio una misión. “La idea es que vengan y aporten para que se hagan un espacio en la Selección que es muy importante para todos. Para nosotros que tenemos más experiencia, ayudarlos y darles lo mejor, complementar la experiencia con los chicos nuevos”, expresó.

Bajo esa línea, lamentó la suspensión de los compromisos ante Paraguay y Ecuador, válidos por las Clasificatorias Sudamericanas. “Teníamos ganas de jugar las clasificatorias, pero no se puede por el Covid-19, pero es positivo para conocer al cuerpo técnico y prepararnos para lo que se viene que va a ser muy duro“, cerró.