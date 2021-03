“Mortero” Aravena se contagió de coronavirus: “No aguanté más, me sentía pésimo”

Jorge Aravena contestó el llamado de Deportes en Agricultura por el aniversario 36 del recordado “Gol Imposible” a Uruguay en el proceso rumbo al Mundial de México 1986, sin embargo, se le escucha un tanto alicaído, cansino al momento de responder y con la respiración un tanto agitada. “Estoy con neumonía, pero ya estoy saliendo. Voy en el día 14”, aclaró.

Lo cierto es que el ex volante de la Roja y Universidad Católica vivió un momento más complejo: el malestar es producto de su contagio por coronavirus hace dos semanas. “El diagnóstico fue ese. Fui al médico hace 14 días porque no aguanté más, me sentía pésimo y al final de cuentas era neumonía por Covid-19“, expresó.

“Fui a la clínica y me hicieron exámenes. El doctor me dijo a la hora después “sabe que usted tiene neumonía porque está bien complicado, está saturando bien, no tiene temperatura y no tiene problemas en ese sentido”. Me hicieron la PCR y me dijo “lo más probable es que le salga positiva””, recordó.

Pese al problema, no fue necesaria la hospitalización. “Me dijeron que tenía eso, que guardara reposo y que tomara algunos medicamentos. En eso estoy”, cerró.