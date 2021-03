Martín Lasarte deslizó ciertas trabas de algunos clubes extranjeros en la cesión de jugadores a la Roja

En la antesala del partido amistoso entre Chile y Bolivia, programado para este viernes a las 22 horas en el Estadio El Teniente, Martín Lasarte dialogó con los medios de comunicación para explicar algunos temas, entre ellos la ausencia de ciertos jugadores importantes tales como Mauricio Isla, Eduardo Vargas y Eugenio Mena.

Si bien no específico de manera concreta, el técnico reconoció ciertos problemas y negativas de algunos clubes en la cesión de los futbolistas, sobre todo si se considera la situación que viven algunos país producto de la pandemia del coronavirus.

“Hemos tenido alguna dificultad por el tema de la pandemia, hubo jugadores que quedaron fuera por este asunto. Hubo una negativa por un jugador de esa posición (N. de la R: lateral derecho). Quizás la obligación de ceder jugadores no es la misma que en una fecha FIFA y hay clubes que decidieron, por partidos de corte local, no ceder a sus jugadores. En otros casos fueron generosos y en otros no. No entraré a puntualizar, pero hay otros que hubiesen venido si hubiese sido fecha FIFA”, expresó.

Asimismo reiteró que no tiene vetado a ningún jugador. “Hay veces que se dicen nombres propios, pero no tengo ningún censurado. Todo jugador que desde nuestro punto de vista esté en condiciones para participar, lo consideraremos”, cerró.