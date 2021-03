“Si llega a hablar…”: directivo de Peñarol lanzó dura “advertencia” a defensa pretendido por Colo Colo

Información de Cristian Alvarado

Pablo Bengoechea, ex técnico y actual director deportivo de Peñarol de Uruguay, habló con Deportes en Agricultura respecto al interés concreto de Colo Colo por Fabricio Formiliano.

Durante las últimas horas el nombre del defensa tomó mucha fuerza para llegar al “Cacique” e incluso se habló de un posible trato entre las partes, sin embargo, nada de eso ha prosperado todavía.

Bajo esa misma línea, el dirigente realizó una “advertencia” al jugador ante la eventualidad de que este se pronuncie respecto a la posibilidad de fichar en el cuadro de Macul.

“El futbolista no ha hablado porque si llega a hablar de que se quiere ir de Peñarol, es casi seguro que yo lo llevo al aeropuerto y lo meto a un avión. Peñarol es muy grande como para tener ganas de irse, con todo respeto por Colo Colo. No hay forma de que el jugador si nos dice que quiere irse, y bueno, lo mando para la casa y que se quede hasta diciembre sin jugar. No hay ningún problema”, expresó.