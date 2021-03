En Peñarol desconocen acuerdo con Colo Colo por el traspaso de Fabricio Formiliano: “Nunca han hablado con nosotros”

Información de Cristian Alvarado

Durante las últimas horas el nombre de Fabricio Formiliano tomó mucha fuerza para ser refuerzo de Colo Colo tal como lo ha pedido Gustavo Quinteros en las últimas semanas. Incluso se especuló con un posible acuerdo entre la dirigencia alba y Peñarol, club dueño del pase, pero la situación es muy distinta.

Pablo Bengoechea, ex técnico y actual director deportivo del gigante charrúa, habló con Deportes en Agricultura y aclaró cuál es la real situación del defensa. “No hay ninguna información. Nunca Colo Colo habló con nosotros, le tiene que preguntar a ellos porque es ahí donde inventan esto. No somos nosotros los que estamos inventando esta novela. El lunes jugamos el último partido del torneo, el jugador tiene contrato hasta diciembre y no tiene ninguna cláusula de salida. Si Colo Colo lo quiere llevar, obligatoriamente va a tener que hablar con nosotros. No hay otra forma, por lo menos conmigo no han hablado“, expresó.

“Soy el que menos entiende la situación, pero por lo que me han dicho, fue el empresario (representante) el que lo ofreció a Colo Colo, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso“, complementó el “Profesor”, quien no se cierra a una posible negociación con el conjunto de Macul.

“Si la semana que viene Colo Colo se comunica con nosotros, ahí le diré. Por ahora, no hay ningún contacto de Colo Colo con nosotros. Tenemos que estar de acuerdo con nosotros para que se vaya”, cerró.