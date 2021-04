“En junio se verá”: Marcelo Díaz juega al misterio con un posible regreso a la U

Durante la noche de este miércoles Marcelo Díaz participó de una sabrosa conversación con el sitio oficial de Racing Club, instancia donde abordó una pregunta que ronda hace varias semanas: ¿regresará a Universidad de Chile?

“A mí se me acaba el contrato en junio, y ahí puedo empezar a negociar con cualquier club como jugador libre“, sostuvo el chileno, quien avisó que no ha tenido ningún contacto con la dirigencia, pero mandó un recado. “En junio se verá cuando quede libre qué me depara el futuro“, explicó.

Sobre la misma, el oriundo de Padre Hurtado manifestó lo cómodo que se siente en el cuadro de Avellaneda. “Me pude adaptar y eso fue fundamental a lo largo del año y el campeonato. Voy a cumplir tres años, y uno solamente tiene que agradecer. Acá encuentras tu lugar en el mundo, y es donde mejor te sientes y te han sentir, y eso hay que valorarlo”, aseveró.