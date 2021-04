Ministra del Deporte da un ultimátum ante vulneración de protocolos en el Campeonato Nacional

Información de Óscar Garrido

La ola de contagios por coronavirus que afectó a Curicó Unido en la segunda fecha, el fallecimiento de un utilero de Everton y la polémica reunión del plantel de Universidad de Chile en la casa del técnico Rafael Dudamel ponen en riesgo la continuidad del Campeonato Nacional debido al incumplimiento de los protocolos Covid-19 establecidos entre los ministerios del Deporte y Salud en conjunto con la ANFP.

Durante este viernes, en medio de una actividad en Providencia junto a la alcaldesa Evelyn Matthei, la ministra Cecilia Pérez volvió a expresar su molestia por los episodios mencionados. “Molesta porque en el torneo pasado fueron los mismos cinco o seis equipos los que dieron la nota penosa de incumplimiento de protocolos para sacar, muchos de ellos, ventaja deportiva exponiendo a brotes de Covid-19 y molesta porque la mayoría de los planteles cumplieron con los protocolos, lo hicieron bien y finalmente con ese esfuerzo se celebra hoy que en materia de fútbol profesional, Chile tenga a nivel mundial los grados de positividad menor”, dijo.

“Partió recién el Campeonato, llevamos dos semanas y volvemos a tener la misma conducta en dos de esos equipos: Curicó Unido el fin de semana con un brote en el plantel, el tercero (dos del torneo anterior); y el mismo comportamiento de insistir en reuniones en domicilios no sólo pasando a llevar los aforos, sino que también vulnerando los permisos únicos de desplazamiento”, complementó la secretaria de Estado, quien abordó lo ocurrido con el plantel universitario. “No corresponde, lo condenamos, se lo hice presente al presidente del club y también a la ANFP“, aseveró.

Bajo esa línea, envió un ultimátum en caso de que esto ocurra nuevamente. “Si esto sigue y lo lamento mucho, porque la mayoría de los clubes cumple, pero cuando están llamados a dar el ejemplo y no lo hacen, cuando están llamados a cuidar un derecho que tienen cuando otros no y no lo hacen; que después no se anden lamentando cuando uno dice que se baja el derecho que tenían. Si no cuidan lo que tienen, lo van a perder y uno no está mandatado para ser la mamá de nadie. Uno no puede vivir dando ultimátum en la vida. Que no se pasen de listos de nuevo, que no se aprovechen porque hay un límite que no sólo es de paciencia sino que de conciencia. Estamos en momentos difíciles y si no cumplen los protocolos, el torneo está en riesgo de suspensión”, cerró.