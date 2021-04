¡Históricas! La Roja cumplió su sueño y clasificó a los Juegos Olímpicos

La espera de dos décadas terminó y el sueño se hizo realidad. La Roja femenina cumplió su tarea contra Camerún y selló su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego del 0-0 obtenido este martes en Antalya, Turquía.

El 2-1 logrado en la ida le dio cierta tranquilidad a las nacionales, quienes aguantaron los embates africanos durante la primera media hora. Eso sí, carecieron de precisión y no intimidaron a una sólida Christiane Endler.

La expulsión de Omboudou a los 65 minutos por doble amonestación le permitió al conjunto de José Letelier aprovechar los espacios y buscar alguna posibilidad para convertir, pero sin éxito.

A final de cuentas, el balance es muy positivo: la Roja obtuvo cuatro de seis puntos posibles y lo más importante: el ansiado pase a la “cita de los cinco anillos”.

👏🇨🇱 Congratulations, Chile! You’re headed to the @Olympics!

🗼 After making their debut at the #FIFAWWC 2019, they’ve built on that to book a first-ever spot in the Women’s #OlympicFootball Tournament with a 2-1 aggregate play-off win over Cameroon

📷 @LaRoja pic.twitter.com/NlaBV7RfMs

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) April 13, 2021