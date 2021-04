¿Está el cuestionado Ángelo Hermosilla? ANFP designó a los árbitros para la cuarta fecha

La historia es la siguiente: en el partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile, válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional, Ángelo Hermosilla anuló el gol de tiro libre de Mario Sandoval por “no haber dado la orden” pese a que sí autorizó.

Dicha acción le trajo consecuencias al árbitro, quien no fue considerado para la cuarta jornada que comenzará este viernes con tres compromisos. Revisa la lista de encuentros y sus respectivos jueces.

Viernes 16 de abril

Melipilla vs. Palestino | 15:30 horas | Estadio Municipal de La Pintana | Christian Rojas

Huachipato vs. Ñublense | 18 horas | Estadio CAP | Francisco Gilabert

Universidad Católica vs. Curicó Unido | 20:30 horas | Estadio San Carlos de Apoquindo | José Cabero

Sábado 17 de abril

O’Higgins vs. La Serena | 18 horas | Estadio El Teniente | César Deischler

Unión La Calera vs. Audax Italiano | 20:30 horas | Estadio Nicolás Chahuán Nazar | Benjamín Saravia

Domingo 18 de abril

Cobresal vs. Santiago Wanderers | 12 horas | Estadio El Cobre | Piero Maza

Everton vs. Colo Colo | 15 horas | Estadio Sausalito | Juan Lara

Lunes 19 de abril

Universidad de Chile vs. Unión Española | 20:30 horas | Estadio El Teniente | Fernando Véjar