Revisa la programación de la cuarta fecha del Campeonato Nacional

Este viernes comienza la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2021 y lo hará con un partido más que atractivo. Deportes Melipilla ante Palestino en La Pintana.

El elenco recién ascendido viene de imponerse 2-0 a Unión Española en Santa Laura mientras que los “árabes” quieren recuperar terreno luego de tres encuentros sin victorias.

Revisa la programación a continuación.

Viernes 16 de abril

15:30 | Deportes Melipilla vs. Palestino

18:00 | Huachipato vs Ñublense

20:30 | Universidad Católica vs Curicó Unido

Sábado 17 de abril

18:00 | O’Higgins vs. Deportes La Serena

20:30 | U. La Calera vs. Audax Italiano

Domingo 18 de abril

12:00 | Cobresal vs. Santiago Wanderers

15:00 | Everton vs. Colo Colo

Lunes 19 de abril

20:30 | Universidad de Chile vs. Unión Española