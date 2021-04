Francisco Sierralta quedó a un paso del ascenso en Inglaterra

Francisco Sierralta quedó a un tris de jugar la próxima temporada de la Premier League. Watford, cuadro al cual defiende el chileno, derrotó 1-0 al ya ascendido Norwich y le sacó nueve puntos de diferencia al Swansea a falta de tres fechas para el término del EFL Championship.

El único gol fue obra de Dan Gosling (57′), quien aprovechó una asistencia de Joao Pedro y con potente remate superó al golero rival. El ex Universidad Católica, en tanto, fue titular todo el encuentro.

Así, el conjunto de las “avispas” llegó a los 85 puntos y no sólo está cerca de volver a la máxima categoría, sino que recortó la distancia con el puntero en la pelea por el título de la segunda división inglesa.

