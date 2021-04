¡Se cae a pedazos! Otros cuatro equipos anunciaron su salida de la Superliga de Europa

La Superliga de Europa podría pasar a mejor vida sin siquiera haberse jugado. Durante la tarde de este martes, Manchester City emitió un comunicado y sostuvo que no participará en el torneo que tiene en vilo al fútbol mundial mientras que el Chelsea seguirá la misma ruta y lo oficializará en las próximas horas.

A la espera de esto último, los otros cuatro clubes ingleses inscritos -Tottenham, Manchester United, Liverpool y Arsenal– también anunciaron su salida de la competición.

“Como resultado de escucharlos a ustedes y a la comunidad de fútbol en general durante los últimos días, nos retiramos de la Superliga propuesta. Cometimos un error y nos disculpamos por ello“, afirmó el conjunto “cañonero”.

Misma percepción entregó el todavía campeón de la Premier League. “Liverpool puede confirmar que nuestra participación en los planes propuestos para formar una Superliga europea ha sido descontinuada“, afirmó.

Así las cosas, la millonaria idea liderada por Florentino Pérez se cae a pedazos.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021