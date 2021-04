Rafael Dudamel estaría viviendo sus últimas semanas en la U

Información de Cristián Caamaño

La derrota 1-0 sobre Colo Colo en el Estadio Monumental golpeó demasiado a Universidad de Chile y nuevamente instaló las dudas sobre el proceso de Rafael Dudamel. Sin ir más lejos, el técnico lleva 21 partidos en el cargo y sólo ganó seis (46%).

Deportes en Agricultura conoció la molestia al interior de la directiva de Azul Azul y es casi un hecho que el venezolano no continuará. Los nuevos dueños de la institución, quienes asumirán en un mes, no están conformes y lo finiquitarían en el receso de la Copa América.

Sin embargo, una posible derrota ante Santiago Wanderers, colista del Campeonato Nacional, podría precipitar la salida del caribeño, quien descartó renunciar.

“No me puedo hacer eco de las críticas, eso no me corresponde. Estoy enfocado en lo que hace el equipo. No he pensado en renunciar, no se me pasa por la cabeza“, aseveró.