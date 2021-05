Claudio Bravo y la importancia del Real Betis en la postergación de su retiro

¿Qué tan cerca estuvo Claudio Bravo de retirarse? En una distendida conversación con Betis TV, el capitán de la Roja reveló que, de no haber sido por la propuesta dos años ofrecida por los andaluces, su carrera se cerraba en el Manchester City.

“Mi idea es trabajar, disfrutar poco y seguir trabajando. Yo quiero terminar mi carrera bien, de la mejor manera posible. Si no hubiese tenido la oportunidad de dos años de contrato en un club, mi carrera se acababa en el Manchester City”, sostuvo.

“La acababa y tranquilo, pero mover a mi familia para una temporada… Imagínese ahora pagando las cosas para irme. Es complejo. Quiero volver a mis raíces cuando termine mi carrera de buena manera“, complementó el golero, quien detalló su relación con Manuel Pellegrini.

“No existía nexo antes de venir acá. Conozco de sobra carrera hecha por Manuel en el extranjero, sobre todo llena de éxitos. Me lo cruzaba como rival. Era un saludo de 20 segundos, de desearnos mucho éxito y poco más. Me lo encontré acá cuando me habló del proyecto que tenía en mente y ya sabemos de sobra la capacidad que tiene para trabajar con el grupo, sacar resultados que no se estaban dando y la manera de afrontar los partidos. Es muy valioso”, cerró.