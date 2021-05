Hijo de Gustavo Poyet explicó el mal entendido con Andrés D’Alessandro

Una de las imágenes más llamativas que dejó el 3-1 de Universidad Católica sobre Nacional de Uruguay fue la discusión entre Andrés D’Alessandro y Diego Poyet, hijo y ayudante del técnico Gustavo.

Resulta que este último, en un lateral a favor de los charrúas tomó el balón para demorar el juego, cuestión que causó el enojo del “Cabezón”, quien lo empujó para quitárselo. Finalmente el árbitro Anderson Daronco intervino y expulsó al asistente.

Este viernes, mucho más frío, el aludido dialogó con Sport 80 y se excusó por el altercado. “Lo de D’Alessandro fue un mal entendido. Pensé que el lateral era para nosotros porque fue lo que dio el árbitro y le explicaba eso. Me quedé tranquilo porque me expulsaron a mí y no perjudiqué en nada a Nacional. Estábamos en una racha mala, y en un club como la UC hace crecer la presión. Necesitábamos de este triunfo por Copa”, dijo.