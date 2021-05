Matteo Berretini acabó con el sueño de Cristian Garin en Madrid

Se acabó el sueño de Cristian Garin (25°) en Madrid. En el último turno de la cancha Manolo Santana, cayó ante el italiano Matteo Berrettini (10°) por 7-5, 3-6 y 0-6 en los cuartos del final del ATP Masters 1.000.

El chileno comenzó bien y quebró de inmediato, pero el europeo “devolvió la gentileza” al instante y emparejó. Eso sí, el nacional rompió el saque en el undécimo juego y cerró con un 7-5 en 39 minutos.

Sin embargo, el desarrollo del segundo parcial fue desfavorable para el nortino, quien quebró en el tercer ‘game’ pero perdió el servicio en el sexto y octavo. Así, el peninsular se impuso 6-3 en 45′.

De ahí en adelante, Berrettini aprovechó el evidente derrumbe tanto físico como psicológico del “Tanque” y, con tres rompimientos en el primer, tercer y quinto juego; selló el compromiso por 6-0 en 42′.

1️⃣1️⃣ straight games for @MattBerrettini 😲

He completes the semi-final lineup in Madrid with a 5-7, 6-3, 6-0 comeback against Garin. #MMOPEN pic.twitter.com/Cx9reSOC9U

— ATP Tour (@atptour) May 7, 2021