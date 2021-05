Presidente del Sifup tildó de “mala clase” a alcalde de Coquimbo por burlarse de candidatura de ex futbolista

Hace algunos días Alí Manoucheri, ex defensa de Coquimbo Unido y alguna vez seleccionado nacional, dialogó con AS Chile y comentó los detalles de su candidatura a la alcaldía de Coquimbo. “El alcalde de Coquimbo (Marcelo Pereira) dijo en una actividad ¿cómo van a votar por un futbolista?; yo estoy orgulloso de mi carrera”, sostuvo.

Sin embargo, el edil de la Democracia Cristiana (DC) que busca la reelección en el puesto nuevamente cargó contra el ex futbolista y lo hizo con una burlesca propaganda radial en la cual deja como “ignorante” a su contendor.

Esto generó la molestia del Sindicato de Futbolistas Profesionales y fue su presidente, Gamadiel Garcia, quien levantó la voz. “Qué triste y mala clase es sacar ventaja segregando y creyendo que un ex jugador no está capacitado para un desafío así. Nuestro mundo se creó para unir a todos los segmentos. La lucha de clases se suspende por 90 minutos y no existe nada más importante que los valores asociados al deporte. En el fútbol olvidamos por un momento la injusticia social. El señor Pereira jamás lo entenderá porque en su estilo, dividir y discriminar siempre será su mejor estrategia” sostuvo al citado sitio.

“El alcalde aludió a Ali Manouchehri, haciéndolo ver como un ignorante por venir del mundo del fútbol. Las caricaturas hicieron a este país un lugar clasista, de egoísmo puro y donde el menos ‘afortunado’ tenía espacio en un sólo lugar: en el Chile más pobre, donde la cancha se ve cuesta arriba de verdad. Así nos separamos y así algunos quieren continuar gobernando”, complementó el timonel del gremio.