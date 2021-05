"No me preocupa, pero...": Buljubasich le baja el perfil a los "encontrones" entre Poyet y Zampedri

Durante este fin de semana, luego del 3-0 de Universidad Católica sobre Unión La Calera, TNT Sports publicó un video donde se apreció un “encontrón” entre Fernando Zampedri y Gustavo Poyet en la zona de camarines. La misma señal, además, señaló que esta no era la primera vez en que ambos “chocaban”.

Este jueves, en diálogo con Deportes en Agricultura, el gerente deportivo José María Buljubasich le restó importancia al hecho y aseveró que el ambiente al interior del camarín es más que óptimo, y que estos hechos son “más normales” de lo que la gente puede pensar.

“No me preocupa y te doy el argumento: si uno viera esas cosas y después viera malestar en el entrenamiento y que los jugadores no sigan los alineamientos del entrenador, ahí si que uno tiene que preocuparse. Tenemos un grupo de jugadores que ha ganado cosas y que quiere seguir ganando, que no se conforman. Son exigentes con ellos mismos, tenemos un técnico que es exigente y es más normal de lo que la gente pueda pensar que haya intercambio de opiniones y eso te lleva a elevar el nivel”, sostuvo.

El directivo, eso sí, aclaró que -a priori- el escenario de la discusión no fue el adecuado. “Cuando uno ve que pasa eso y ve el lunes cómo entrena Zampedri, cómo entrena el equipo, el ambiente que hay, cómo juega el partido después y cómo se comprometen, uno se queda tranquilo. Por supuesto que a lo mejor hay lugares donde hacerlo, pero a mí manera de ver no me preocupa”, aseveró.