“Nicolás Castillo debería buscar la posibilidad de quedarse en el fútbol mexicano”

Si bien aún no es oficial, es prácticamente un hecho: Nicolás Castillo no seguirá en el Club América. El portal Mediotiempo informó que el técnico Santiago Solari prescindirá del chileno para el próximo torneo de la Liga MX y que deberá buscar club.

Fabián Estay, ex volante de las “Águilas” y comentarista televisivo, dialogó con Deportes en Agricultura sobre esta situación. “No sé si se lo han dicho de manera directa, pero la noticia es muy fuerte. América se ha portado muy bien con él en el tema de la recuperación, le dio todas las facilidades, le siguió pagando salario y lo tuvo en recuperación. Nicolás tiene una buena relación con sus compañeros y el grupo, pero ahora América quedó eliminado seguramente habrá una reestructuración en el plantel donde, de 10 extranjeros, pasarán a nueve y por ahí existe esa posibilidad de que no continúe“, dijo.

El otrora mundialista con la Selección Chilena en Francia 1998 apeló a la perseverancia del renquino y le dio un consejo. “Seguramente Solari habló con Castillo, fue claro y la institución también, pero Nicolás debería buscar la posibilidad de quedarse en el fútbol mexicano, demostrar que se recuperó bien y que privilegió la salud por sobre el fútbol”, aseveró.

“Nicolás Castillo, para mí, es un toro de grandes condiciones, un gran centrodelantero”, cerró.